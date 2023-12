Helbiz Registered (A) Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Essa Pharma":

Die Analyse von Micromobility zeigt gemischte Ausprägungen. Die Diskussionsintensität im Internet ist gering, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Andererseits zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) für Micromobility zeigt sich, dass das Wertpapier sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 96,32 Punkten und der RSI25 bei 91,06 Punkten, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien über Micromobility waren in den letzten zwei Wochen vorwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Micromobility bei 134,6 USD liegt, während die Aktie selbst bei 0,445 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz von -99,67 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht".

Zusammenfassend erhält Micromobility aufgrund der genannten Kriterien insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.