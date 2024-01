Heiwa Real Estate Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Das Anleger-Sentiment hat einen wichtigen Einfluss auf die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Heiwa Real Estate im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Ein weiteres Signal, das in die Analyse einbezogen wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Dieser beträgt für die Heiwa Real Estate-Aktie 42,42, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Die technische Analyse, die sich mit trendfolgenden Indikatoren befasst, zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Heiwa Real Estate. Sowohl der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weisen auf eine ähnliche Bewertung hin.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des Anleger-Sentiments, des Relative Strength-Index, der technischen Analyse und des Sentiments und Buzz im Internet.