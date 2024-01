Heiwa Real Estate Aktie: Wohin geht die Reise?

Weitere Suchergebnisse zu "Konica Minolta":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Heiwa Real Estate wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 42,42 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 60,75, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Der gleitende Durchschnittskurs der Heiwa Real Estate beläuft sich auf 3866,1 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 3770 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -2,49 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 zeigt einen Stand von 3878,7 JPY, was einer Distanz von -2,8 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie insgesamt die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um Heiwa Real Estate konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen ebenfalls auf eine neutrale Bewertung schließen. Die Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen besprochen haben. Somit wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also die Einschätzung, dass Heiwa Real Estate in Bezug auf den RSI, die technische Analyse, das Sentiment und die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.