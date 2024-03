Heiwa Real Estate Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Weitere Suchergebnisse zu "Heiwa":

Die technische Analyse zeigt, dass die Heiwa Real Estate derzeit als "Schlecht" eingestuft wird, da der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 3873,08 JPY liegt, während der Kurs der Aktie (3675 JPY) um -5,11 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 3849 JPY, was einer Abweichung von -4,52 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie der Heiwa Real Estate als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI7 liegt bei 83,61, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 54,59 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum ergibt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf dieser Stufe führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren, und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Heiwa Real Estate befasst hat. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".