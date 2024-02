Heiwa Real Estate Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "Heiwa":

Die Heiwa Real Estate Aktie wird derzeit aufgrund verschiedener technischer Indikatoren als "Neutral" bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 3875,25 JPY, während der aktuelle Kurs bei 3860 JPY liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von -0,39 Prozent und zum GD50 von +0,43 Prozent, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine deutliche Veränderung in den Diskussionen über Heiwa Real Estate. Die Aktie wird daher auch in diesem Bereich als "Neutral" eingestuft, da die Häufigkeit der Diskussionen unverändert war.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Heiwa Real Estate Aktie zeigt einen Wert von 43,02, was auf eine neutrale Position hindeutet. Auch der RSI25 Wert von 52 bestätigt diese Einschätzung. Insgesamt wird die RSI Bewertung daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Heiwa Real Estate ist ebenfalls neutral. In den vergangenen Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, das Sentiment, der Relative Strength Index und die Anleger-Stimmung eine neutrale Bewertung für die Heiwa Real Estate Aktie.