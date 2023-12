Heiwa Real Estate Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Heiwa":

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Ebenso ergibt die Diskussionsintensität der letzten Zeit, dass es keine signifikante Veränderung im Interesse der Anleger an der Aktie gab, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Heiwa Real Estate liegt bei 72,73, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausweitet, zeigt hingegen einen Wert von 52, was als neutral betrachtet wird und somit zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Heiwa Real Estate bei 3867,03 JPY liegt, während der aktuelle Kurs bei 3755 JPY liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat einen Stand von 3933,1 JPY, was zu einem Abstand von -4,53 Prozent führt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ebenfalls keine signifikanten positiven oder negativen Ausschläge, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Heiwa Real Estate nach Analyse der Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet wird.