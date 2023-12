Heiwa Real Estate Aktie: Anleger aufgepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Heiwa":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weit verbreitetes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Heiwa Real Estate wird der RSI für 7 und 25 Tage betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 68,13 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 51,03 eine "Neutral"-Bewertung an. Insgesamt wird Heiwa Real Estate somit als "Neutral" eingestuft, basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse beinhaltet auch die Betrachtung von trendfolgenden Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für Heiwa Real Estate auf 50- und 200-Tage-Basis betrachtet wird. Auf 200-Tage-Basis beträgt der Durchschnitt 3862,23 JPY, was eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen ergibt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 3947,5 JPY, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Heiwa Real Estate auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Heiwa Real Estate eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen eine vornehmlich neutrale Stimmung. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Heiwa Real Estate daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Heiwa Real Estate in den sozialen Medien. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Aktie steht derzeit weder übermäßig positiv noch negativ im Fokus der Anleger, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird Heiwa Real Estate sowohl in Bezug auf den RSI als auch auf die trendfolgenden Indikatoren und die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.