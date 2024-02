Heiwa Paper Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Heiwa":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Heiwa Paper in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage weisen darauf hin, dass die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen besonders negativ über Heiwa Paper gesprochen wurde, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch der Relative Strength Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 77,78 an, dass die Aktie überkauft ist, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Heiwa Paper aufgrund dieser Faktoren eine "Schlecht"-Bewertung, sowohl basierend auf dem Anleger-Sentiment als auch auf dem RSI. Dies zeigt, dass die Stimmung und das technische Signal für die Aktie derzeit negativ sind.