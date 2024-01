Heiwa Paper Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Heiwa":

Die Heiwa Paper-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 416,14 JPY verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 419 JPY, was einem Unterschied von +0,69 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 421,02 JPY zeigt mit einer Abweichung von -0,48 Prozent eine ähnliche Entwicklung und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Heiwa Paper somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment für die Heiwa Paper-Aktie wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Entwicklungen gab und die Diskussionen in den sozialen Medien sich zuletzt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt haben.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet für Heiwa Paper zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Heiwa Paper-Aktie ebenfalls als neutral eingestuft, da der RSI7 für sieben Tage einen Wert von 57,14 und der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 57,89 ergibt.

Insgesamt wird die Heiwa Paper-Aktie auf verschiedenen Ebenen als "Neutral" bewertet, sowohl aus charttechnischer Sicht, hinsichtlich des Anleger-Sentiments, der Kommunikation im Internet und des Relative Strength-Index.