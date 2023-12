Heiwa Paper Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Heiwa Paper wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils neutral. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Heiwa Paper-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, da der RSI bei 50 liegt. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 52. Beide Werte deuten auf eine neutrale Situation hin.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der Schlusskurs der Heiwa Paper-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 416,42 JPY lag, während der letzte Schlusskurs bei 421 JPY liegt, was einer Abweichung von +1,1 Prozent entspricht. Auch basierend auf den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von -0,04 Prozent. Beide Analysen führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität über Heiwa Paper in den letzten Monaten durchschnittlich war. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung für die Heiwa Paper-Aktie basierend auf der Anleger-Stimmung, dem Relative Strength Index, der technischen Analyse und dem Sentiment im Netz.