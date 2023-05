Heiße Nachricht um Nel Asa - und Plug Power

Liebe Leserinnen und Leser,

die Hausse bei Nel Asa, dem norwegischen Wasserstoffkonzern, nimmt Formen an. Nach den starken Quartalszahlen haben die Börsen dem Kurs einen Aufschlag um fast 20 % spendiert. Nun kommt aber eine sehr interessante Information dazu – und die betrifft auch Plug Power, den US-Konkurrenten.

Wasserstoff-Netz in Deutschland

Robert Habeck, Wirtschaftsminister und Klimaschutzminister im Land, hat am Sonnabend erklärt, dass es Pläne zum Aufbau eines “Hauptleitungsnetzes für Wasserstoff” in Deutschland geben würde. Jetzt müsse im ersten Schritt zu klären sein, wer diesen Aufbau finanziert. Dann sollen die Pläne noch vor Beginn der Sommerferien in Deutschland auf den Tisch kommen. Der Hintergrund:

Die Betreiber eines solches Netzes würden ein Leitungsnetz aufbauen müssen, das für einen Stoff stehe, der...