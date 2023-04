Heinz Hermann Thiele Familienstiftung gegründet

Grünwald (ots) -- Familienstiftung sichert das Lebenswerk des Unternehmers Heinz Hermann Thiele und steht für Kontinuität bei Knorr-Bremse und Vossloh- Stephan Sturm übernimmt Vorsitz des StiftungsvorstandesDie Heinz Hermann Thiele Familienstiftung hat nach der Anerkennung durch die Regierung von Oberbayern am 6. April 2023 ihre Arbeit aufgenommen. Zum Vermögen der Familienstiftung werden insbesondere die mittelbaren Beteiligungen Heinz Hermann Thieles an den Unternehmen Knorr-Bremse und Vossloh gehören. Die operative Leitung der Stiftung liegt bei einem dreiköpfigen Vorstand, beraten und überwacht von einem Stiftungsrat. Sitz der Stiftung ist zunächst Grünwald bei München.Zum Vorsitzenden des Stiftungsvorstandes wurde Stephan Sturm bestellt. Als langjähriger Finanzvorstand und Vorstandsvorsitzender der Fresenius Gruppe verfügt Stephan Sturm über umfangreiche industrielle Erfahrung in international tätigen, börsennotierten Unternehmen sowie mit Stiftungen als Anteilseigner."Heinz Hermann Thiele war eine der herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten Deutschlands. Sein Lebenswerk langfristig abzusichern und im Interesse der Familie und der Unternehmen erfolgreich fortzuführen, ist Aufgabe der Familienstiftung", erklärt Sturm. Begünstigte der Stiftung sind Mitglieder der Familie Thiele. Darüber hinaus wird sich die Stiftung für gemeinnützige Zwecke in Wissenschaft und Forschung sowie Kunst, Kultur und Bildung engagieren.Julia Thiele-Schürhoff, Mitglied des Stiftungsvorstands und Tochter von Heinz Hermann Thiele, ergänzt: "Mit der Gründung der Heinz Hermann Thiele Familienstiftung sind nun ganz im Sinne meines Vaters die Voraussetzungen für die Fortführung seines unternehmerischen Lebenswerks geschaffen. Ich danke allen Beteiligten und freue mich auf die gemeinsame Arbeit in der Stiftung".Der Stiftungsvorstand ist besetzt mit Stephan Sturm (Vorsitzender), Robin Brühmüller (Testamentsvollstrecker von Heinz Hermann Thiele) und Julia Thiele-Schürhoff. Der Stiftungsrat setzt sich zusammen aus Prof. Dr. Stephan Schauhoff, Dr. Alexander Stupp und Dr. Lorenz Zwingmann. Eine Ergänzung des Stiftungsrats durch weitere erfahrene Persönlichkeiten ist geplant.Kontakt:Heinz Hermann Thiele FamilienstiftungSchlehdornstraße 382031 GrünwaldKontakt für Medienanfragen:Dr. Harald MaassKEYNOTE Groupmaass@keynote-group.comTel: +49 15159153761Original-Content von: Heinz Hermann Thiele Familienstiftung, übermittelt durch news aktuell