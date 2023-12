Heineken, ist immer für eine Überraschung gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

Heineken: Aktuelle Bewertung und Anlegerstimmung

Der niederländische Brauereikonzern Heineken wird derzeit neutral bewertet, basierend auf fundamentalen Kriterien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 48,53, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Aktie wird weder als unterbewertet noch als überbewertet angesehen.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Verbrauchsgütersektor hat Heineken im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,8 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich schneidet das Unternehmen gut ab und erhält insgesamt eine positive Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Heineken-Aktie sowohl über dem 200-Tage-Durchschnittskurs als auch über dem 50-Tage-Durchschnittskurs liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf technischer Basis.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils positiv. Die Diskussionen und Kommentare rund um Heineken waren überwiegend optimistisch, was zu einer positiven Gesamtbewertung der Anlegerstimmung führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Heineken derzeit neutral bewertet wird, sowohl aus fundamentaler als auch aus technischer Sicht. Die Anlegerstimmung ist ebenfalls positiv, was insgesamt zu einer guten Gesamtbewertung führt.