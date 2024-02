Heineken enttäuscht mit Gewinnziel für 2024 - Aktie unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Der niederländische Braukonzern Heineken will im neuen Jahr im Tagesgeschäft weiter zulegen. Allerdings hält sich das Management dabei eine große Zielspanne offen: Das bereinigte Betriebsergebnis werde im niedrigen bis hohen einstelligen Prozentbereich zulegen, teilte die zweitgrößte Brauerei der Welt am Mittwoch in Amsterdam mit. 2023 war diese Kennziffer leicht gestiegen, zudem hatten Analysten für 2024 mehr erwartet und mit einem operativen Gewinnsprung von rund 10 Prozent gerechnet. Die Enttäuschung der Anleger war entsprechend groß, die Aktie verlor fünf Prozent.

Die Ergebnisse für das Gesamtjahr hätten im Großen und Ganzen im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb RBC-Analyst James Edwardes Jones. Die Prognose überzeuge allerdings nicht, insbesondere da Anleger damit gerechnet hätten, dass die Rohstoffkosten sinken und die Marge sich so verbessern werde. Edward Mundy vom Investmenthaus Jefferies verwies auf einige Veränderungen und Umstrukturierungen, die dem Konzern in den kommenden Jahren bevorstünden. Dies dürften Heineken zukünftig überdurchschnittliches Wachstum bringen - bei gleichzeitig verbesserten Margen.

2023 erzielte die Brauerei im Vergleich zum Vorjahr mit 36,4 Milliarden Euro knapp fünf Prozent mehr Umsatz. Der Betriebsgewinn ging allerdings wegen hoher Abschreibungen um ein Viertel auf rund 3,2 Milliarden Euro zurück. Bereinigt um die Wertminderungen sowie Sondereinflüsse stieg er indes aus eigener Kraft um 1,7 Prozent. Unterm Strich entfielen auf die Aktionäre mit 2,3 Milliarden Euro knapp 14 Prozent weniger als 2022./lew/tav/mis