Heineken HoldingV ADR Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heineken liegt bei 41,36, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Heineken in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht neutral bewertet.

Verglichen mit anderen Unternehmen im Sektor "Verbrauchsgüter" hat Heineken in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 15,61 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Heineken-Aktie zeigt über die letzten 7 Tage einen Wert von 84, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit negativ bewertet wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 28,87, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale RSI-Bewertung für Heineken.

Insgesamt zeigt sich also, dass Heineken gemäß verschiedener Bewertungskriterien sowohl positive als auch negative Aspekte aufweist und daher in verschiedenen Bereichen unterschiedlich bewertet wird.