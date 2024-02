Heineken Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

Das Sentiment und der Buzz sind wichtige Maßstäbe für die Stimmung rund um Aktien. Neben den Analysen aus Bankhäusern spielt auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet eine Rolle. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Heineken zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Heineken weist eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Heineken bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Heineken-Aktie ein neutraler Titel ist. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Heineken-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 76,97, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 59,76, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Heineken wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Aufgrund des aktuellen Stimmungsbildes bekommt die Aktie auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Heineken aktuell 1, was eine positive Differenz von +1,1 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Getränke" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Heineken von Analysten eine "Gut"-Bewertung.