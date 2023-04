Heineken Aktie: Zeitnah handeln empfiehlt sich für Käufer

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

Die Meinung der Analysten bezüglich der Heineken fällt in den letzten 3 Monaten insgesamt positiv aus. Es gibt keine negativen Bewertungen, was zu einem Gesamtergebnis von “Gut” führt. Auch im letzten Monat gab es Einstufungen von “Gut”, “Neutral” und “Schlecht”. Auf kurzfristiger Basis ergibt sich somit eine positive Einschätzung.

Besonders interessant ist das Kursziel, welches die Analysten für Heineken festgelegt haben. Der Durchschnittswert liegt bei 0,00 EUR, was bedeutet, dass ein Abwärtstrend von -100% erwartet wird. Momentan notiert die Aktie bei 101,75 EUR.

Insgesamt zeigt sich also eine positive Tendenz für den Heineken Aktienkurs auf kurze Sicht hin.

Fundamentalanalyse deutet auf einen Kauf hin

Heinekens Aktienkurs ist gegenwärtig mit einem KGV von 21,67 bewertet. Im Vergleich zum branchenübergreifenden...