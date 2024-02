Heineken Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit Hinweise auf überkaufte oder unterkaufte Titel liefert. Der RSI der Heineken-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt 76, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI deutlich über dem 25-Tage-RSI, der bei 59,83 liegt und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating für Heineken basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Heineken-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 90,49 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 88,94 EUR liegt, was zu einer Abweichung von -1,71 Prozent führt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ein ähnliches Bild ergibt sich beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 91,32 EUR mit dem aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält Heineken daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" weist Heineken mit einer Rendite von 26,8 Prozent eine überdurchschnittliche Performance auf. Auch im Vergleich zur "Getränke"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent verzeichnet, liegt Heineken mit 26,8 Prozent deutlich darüber. Diese starke Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Zur Dividendenpolitik ist zu vermerken, dass Heineken derzeit höhere Dividenden auszahlt als der Durchschnitt der Branche Getränke, mit einer Differenz von 1,1 Prozentpunkten (1,1 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".