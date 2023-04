Heineken Aktie: Überraschende Zahlen begeistern Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

Heineken ist derzeit eine preisgünstige Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 21.84, was unter dem Durchschnittswert der Vergleichsbranche Beverages-Brewers liegt. Es ist bemerkenswert, dass Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV aufweisen. Heinekens gegenwärtiger Wert ist um -59,48 Prozent niedriger als das durchschnittliche KGV in der Branche. Die niedrigere Bewertung zeigt an, dass die Aktie zum jetzigen Zeitpunkt eine günstige Investitionsmöglichkeit darstellen könnte.

Lohnt sich die Heineken-Aktie aufgrund der Dividendenausschüttung?

Die Dividendenrendite von Heineken beläuft sich momentan auf 1.7 Prozent, was einen unterdurchschnittlichen Wert im Vergleich zur Beverages-Brewers-Branche darstellt. In der Tat liegt der Durchschnitt in dieser Branche bei 2.14 Prozent und somit um 0.44 Prozent höher als...