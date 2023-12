Heineken Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Die niederländische Brauerei Heineken hat in Bezug auf ihr aktuelles Kursniveau eine Dividendenrendite von 1,3 Prozent, was 1,3 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Gut". Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Verbindung mit dem aktuellen Aktienkurs.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Heineken ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs von Heineken bei 77,49 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 76,8 EUR hat. Die Distanz zum GD200 beträgt -0,89 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage hat derzeit einen Stand von 72,6 EUR, was einen Abstand von +5,79 Prozent bedeutet und somit zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Heineken in den letzten 12 Monaten eine Performance von 15,61 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Getränke-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,61 Prozent für Heineken. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgüter-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0 Prozent hatte, lag Heineken mit 15,61 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Heineken in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

