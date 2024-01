Heineken Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken Holding":

Die Analyse von Sentiment und Buzz rund um die Heineken-Aktie zeigt eine positive Stimmungslage und eine erhöhte Diskussionsintensität in den letzten Wochen. Die Anlegerstimmung verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Ebenso wurde das Unternehmen verstärkt diskutiert und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem positiven Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heineken einen Wert von 41. Dies liegt im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche auf einem ähnlichen Niveau, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ordnet die Heineken-Aktie als neutral ein, basierend auf Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten Tage und Wochen. Der RSI7-Wert von 75,86 führt zu einer negativen Empfehlung, während der RSI25-Wert von 29,23 eine positive Einstufung bedingt, was zu einem neutralen Gesamtranking führt.

Die Auswertung der Anlegerstimmung in sozialen Medien zeigt, dass Heineken in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Ebenso wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anlegerstimmung führt. Somit erhält die Heineken-Aktie eine positive Bewertung auf dieser Ebene.