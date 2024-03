Heineken Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" eingestuft, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI von Heineken liegt bei 62,37 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 69,77 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen beeinflusst werden. Für Heineken sind die Kommentare und Befunde auf diesen Plattformen überwiegend positiv, und auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "gut".

In den letzten Wochen war jedoch eine Zunahme negativer Kommentare über Heineken in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer negativen Stimmung der Marktteilnehmer führte. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "schlecht" bewertet. Die abnehmende Aufmerksamkeit und die geringere Diskussion um das Unternehmen deuten ebenfalls auf ein "schlecht"-Rating hin.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Heineken-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen zeigt, dass der aktuelle Kurs von 85,4 EUR nur minimal unter diesem Durchschnitt (89,21 EUR) liegt und daher als "neutral" eingestuft wird. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (90,11 EUR) liegt der letzte Schlusskurs deutlich darunter und wird daher mit einem "schlecht"-Rating versehen. Insgesamt ergibt sich somit eine "neutral"-Bewertung für die Heineken-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.