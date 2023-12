Heineken Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Heineken heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,67 Punkten, was darauf hinweist, dass Heineken überverkauft ist, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 22,99, was ebenfalls auf eine Überverkauft-Situation hinweist, und erhält daher ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In den letzten zwei Wochen wurde Heineken von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Beiträge führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Bei Heineken konnte in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies zeigt sich darin, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven Themen zeigt. Darüber hinaus war eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar. Zusammengefasst bekommt Heineken für diese Stufe daher ein "Gut".

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Heineken mit 48,53 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht als "Neutral" bewertet.

