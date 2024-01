Heineken Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

Der Aktienkurs von Heineken hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor um 15,61 Prozent gesteigert, was mehr als 16 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies stellt eine sehr gute Entwicklung dar und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie. In der Getränkebranche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 0 Prozent, wobei Heineken mit 15,61 Prozent deutlich darüber liegt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heineken beträgt aktuell 41, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Getränkebranche neutral bewertet wird. Die Aktie wird aus fundamentalen Gesichtspunkten weder als unterbewertet noch als überbewertet eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Heineken, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke gab es keine signifikanten Unterschiede.

In Bezug auf die Dividende schüttet Heineken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 1,3 % aus, was 1,3 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt in der Getränkebranche ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Insgesamt zeigt sich Heineken als eine starke Aktie mit einer sehr guten Performance im vergangenen Jahr und wird in verschiedenen Kategorien positiv bewertet.