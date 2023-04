Heineken Aktie: Höchster Stand seit Langem erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

Heineken hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 1,75 Prozent erwirtschaftet. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Getränke-Brauerei-Branche, die im Durchschnitt um 2,14 Prozent gefallen sind, konnte Heineken mit einer Outperformance von -22,29 Prozent punkten. Der Sektor “Consumer Defensive” erzielte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von 3,47 Prozent – eine Zahl deutlich unterhalb der Wertentwicklung von Heineken um -98,29 Prozent.

Heinekens Erfolg beruht auf einer starken Markenstrategie und einem breiten Portfolio an Produkten. Das Unternehmen hat sich auf den Verkauf hochwertiger und innovativer Biere spezialisiert und setzt dabei auch auf Nachhaltigkeit.

Der aktuelle Aktienkurs bietet Chancen für Anleger, die in ein etabliertes Unternehmen mit langfristigem Potential investieren möchten....