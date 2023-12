Heineken Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Der Aktienkurs von Heineken hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor eine Überperformance von 26,8 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Getränkebranche liegt bei 0 Prozent, wobei Heineken aktuell um 26,8 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Heineken eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionstätigkeit führt. Zudem wurde eine negative Veränderung in der Stimmungsänderungsrate festgestellt, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 92,18 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 91,38 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt jedoch einen Stand von 85,18 EUR, was einer positiven Differenz von +7,28 Prozent entspricht und somit zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In den letzten beiden Wochen wurden Heineken von privaten Nutzern in den sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Auch die Themen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Daher wird die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.

