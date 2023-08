Heineken-Aktie: Analysten weiter optimistisch

Weitere Suchergebnisse zu "Heineken":

Für den Brauereikonzern Heineken (WKN: A0CA0G) ging es am Dienstag an der Börse wieder +2% nach oben, nachdem die Aktie zuletzt Prügel einstecken musste. Grund für die Kursgewinne ist ein positives Analystenvotum. Doch was macht den Marktbeobachtern hinsichtlich des Bierbrauers so viel Hoffnung?