Heilongjiang ZBD Pharmaceutical, tut es schon wieder!

Der Relative Strength Index, oder RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Für die Heilongjiang Zbd Pharmaceutical liegt der RSI bei 69,09, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Heilongjiang Zbd Pharmaceutical verläuft aktuell bei 14,22 CNH, während der Aktienkurs selbst bei 12,26 CNH aus dem Handel ging. Dies bedeutet einen Abstand von -13,78 Prozent und eine Einstufung als "Schlecht". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 13,03 CNH ergibt sich ein negatives Signal, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv und ermöglicht daher eine Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 7 Schlecht-Signale in der Auswertung der Anleger-Stimmung gefunden, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" schneidet die Heilongjiang Zbd Pharmaceutical mit einer Rendite von -18,69 Prozent deutlich schlechter ab. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche liegt die Rendite mit 19,14 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.