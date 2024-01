Heilongjiang ZBD Pharmaceutical Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von Heilongjiang Zbd Pharmaceutical hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,18 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite damit um 5,98 Prozent unter dem Durchschnitt von -2,2 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Arzneimittel" beträgt 0,04 Prozent, und Heilongjiang Zbd Pharmaceutical liegt aktuell 8,23 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 14,14 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,85 CNH liegt, was einer Distanz von -16,2 Prozent zum GD200 entspricht und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 12,93 CNH, und die Aktie liegt somit mit einem Abstand von -8,35 Prozent ebenfalls im "Schlecht"-Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität stark variiert, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen weist kaum Änderungen auf und wird daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor, und hier zeigen sich vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien. Dennoch gab es auch "Schlecht"-Signale in den kommunikativen Tätigkeiten, insgesamt vier an der Zahl. Insgesamt ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Heilongjiang Zbd Pharmaceutical aufgrund ihrer Rendite und technischen Analyse als "Schlecht" bewertet wird, während das Sentiment der Anleger eine eher "Gut"-Bewertung ergibt.