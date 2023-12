Heilongjiang ZBD Pharmaceutical Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Alstom":

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Heilongjiang Zbd Pharmaceutical als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Heilongjiang Zbd Pharmaceutical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 60,53, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 61,95, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Heilongjiang Zbd Pharmaceutical von 12,71 CNH mit einer Entfernung von -11,3 Prozent vom GD200 (14,33 CNH) als "Schlecht"-Signal bewertet. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 13,13 CNH auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand -3,2 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Heilongjiang Zbd Pharmaceutical-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Heilongjiang Zbd Pharmaceutical in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden überwiegend positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt erörtert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Die Analyse ergab 10 Schlecht- und 0 Gut-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Stufe führt. Allerdings ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zu. Bei Heilongjiang Zbd Pharmaceutical konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Es wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Heilongjiang Zbd Pharmaceutical auf dieser Stufe daher ein "Gut"-Rating.