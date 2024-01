Heilongjiang ZBD Pharmaceutical Aktie: Der Knall ist da!

Der Aktienkurs von Heilongjiang Zbd Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,69 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche, die im Durchschnitt um 0,39 Prozent gestiegen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -19,08 Prozent. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -1,84 Prozent, wobei Heilongjiang Zbd Pharmaceutical um 16,85 Prozent darunter lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Heilongjiang Zbd Pharmaceutical-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 14,23 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 12,16 CNH liegt deutlich darunter (Unterschied -14,55 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (13,02 CNH) liegt darüber (-6,61 Prozent), wodurch die Aktie auch hier ein "Schlecht"-Rating erhält. Insgesamt wird die Heilongjiang Zbd Pharmaceutical-Aktie somit auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt, dass über Heilongjiang Zbd Pharmaceutical in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. An neun Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative Überhand hatte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Jedoch ergaben tiefergehende Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht" Signale im Vordergrund standen. Daher erhält Heilongjiang Zbd Pharmaceutical auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Heilongjiang Zbd Pharmaceutical ein Neutral-Titel. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 82,61, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 73,7 liegt und ebenfalls eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.