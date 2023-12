Heilongjiang ZBD Pharmaceutical Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Die Heilongjiang Zbd Pharmaceutical Aktie hat ihren gleitenden Durchschnittskurs auf 14,25 CNH erhöht, während der aktuelle Kurs bei 12,11 CNH liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -15,02 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 13,03 CNH, was einer Distanz von -7,06 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche verzeichnete die Heilongjiang Zbd Pharmaceutical Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,69 Prozent, was einer Underperformance von -18,63 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite bei -2,58 Prozent, und die Aktie zeigte eine Unterperformance von 16,12 Prozent im Sektorvergleich. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Dennoch zeigen die berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 9 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung auf dieser Stufe führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Heilongjiang Zbd Pharmaceutical Aktie aktuell sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "überkauft" eingestuft wird, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.