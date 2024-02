Heilongjiang ZBD Pharmaceutical Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die technische Analyse der Heilongjiang Zbd Pharmaceutical-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 13,69 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 10,98 CNH liegt. Dies entspricht einer Abweichung von -19,8 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 11,87 CNH liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Beiträgen und Diskussionen über die Heilongjiang Zbd Pharmaceutical-Aktie. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) ergibt sich für die Aktie ein RSI7-Wert von 45,76 und ein RSI25-Wert von 61,99. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung und somit zu einem Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich hat die Heilongjiang Zbd Pharmaceutical-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -8,18 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor "Gesundheitspflege" eine Überperformance von 10,82 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" liegt die Aktie aktuell 8,58 Prozent über diesem Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.