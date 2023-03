Heil und Faeser auf Inforeise zu Fachkräfteeinwanderung in Toronto

OTTAWA (dpa-AFX) - Nach ersten Gesprächen im kanadischen Ottawa setzen Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil ihre Informationsreise zur Einwanderung von Fachkräften an diesem Dienstag in Toronto fort. Die SPD-Minister interessieren sich unter anderem dafür, wie Integration und Zusammenleben in einer Großstadt mit einem sehr hohen Anteil von neuen Einwanderern funktionieren.

Die Möglichkeiten für Arbeitskräfte, die nach Kanada einwandern wollen, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach geändert. Die geltenden Regeln orientieren sich jeweils stark an den aktuellen Bedürfnissen des Arbeitsmarktes. Allerdings kommt es häufig vor, dass Arbeitsmigranten am Ende doch keine Stelle finden, die ihrer Qualifikation entspricht. Irreguläre Migration nach Kanada gibt es aufgrund der geografischen Lage kaum.

Derzeit bereitet die Bundesregierung eine Reform vor, die es Menschen leichter machen soll, zu Erwerbszwecken nach Deutschland zu kommen. Eine Hürde dabei sind mancherorts die langen Wartezeiten auf einen Termin bei einer deutschen Auslandsvertretung. Hier müssen Faeser und Heil das Auswärtige Amt mit ins Boot holen. Die Union kritisiert das Vorhaben der Ampel-Regierung. Sie hält gezielte Werbekampagnen für Erwerbsmigration nach Deutschland für wichtiger als eine Absenkung der Anforderungen./abc/DP/ngu