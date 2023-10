Heiko Hauser zieht Bilanz nach einem Jahr: Plansecur hat einzigartige Vertrauenskultur

Kassel (ots) -Plansecur-Geschäftsführer: "Kundenvertrauen über Jahrzehnte, Beratung ohne Ziel- und Produktvorgaben und ein wertschätzendes Miteinander - hierin liegt die Einzigartigkeit von Plansecur.""Plansecur verfügt über eine einzigartige Vertrauenskultur, die eine hervorragende Grundlage für unsere künftige Entwicklung bildet", zieht Heiko Hauser ein Resümee nach rund einem Jahr als Geschäftsführer der konzernunabhängigen Finanzberatungsgruppe. Vor allem das Verhältnis zwischen Kundschaft und Beraterschaft ist "von einem derart tiefgehenden und langfristigen Vertrauen geprägt, wie ich es in der Branche noch nirgendwo sonst gesehen habe", ist er beeindruckt von der Kultur des Unternehmens, bei dem er im Oktober letzten Jahres das Ruder übernommen hat. Zudem verweist er auf einen weiteren Vertrauensaspekt: das "wertschätzende Miteinander der Beraterinnen und Berater sowie im Team der Servicezentrale bei Plansecur".Heiko Hauser erklärt: "Viele Kundinnen und Kunden sind mit ihren Beraterinnen und Beratern sehr eng verbunden, wie der Umgang miteinander in den zahlreichen globalen Krisen der letzten Jahre eindrucksvoll gezeigt hat. Dieses Vertrauen ist ein starkes Fundament und stimmt mich überaus zuversichtlich, dass wir nicht nur alle Herausforderungen der Zukunft gemeinsam mit unseren Kundinnen und Kunden meistern, sondern auch die sich immer wieder bietenden Chancen erkennen und nutzen werden."Einzigartige Kundennähe, Unabhängigkeit und WerteorientierungDer Gemeinschaftsgedanke führt nach Analyse des Plansecur-Geschäftsführers auch dazu, dass Kundenwünsche über die Beraterschaft "sehr schnell, präzise und umfassend erfasst werden: Dadurch haben wir das Ohr ganz nah am Kunden und erkennen neue Kundenbedarfe und Trends außergewöhnlich rasch." Nach Einschätzung von Heiko Hauser eine Besonderheit in der Branche: "Da viele unserer Beraterinnen und Berater zugleich dem Gesellschafterkreis des Unternehmens angehören, ist gewährleistet, dass wir uns stets an den aktuellen Bedarfen unserer Kunden ausrichten."Plansecur legt höchsten Wert darauf, zu keinem Finanzkonzern zu gehören, "so dass die Beraterinnen und Berater keinerlei Produktvorgaben haben und damit die Kundschaft objektiv und neutral beraten wird" (Hauser). Der Plansecur-Geschäftsführer erklärt seine Strategie: "Kundenvertrauen über Jahrzehnte, Beratung ohne Ziel- und Produktvorgaben und ein wertschätzendes Miteinander - hierin liegt die Einzigartigkeit von Plansecur. Die Grundlage bilden die hohen ethischen Ansprüche, die jede und jeder von uns an die Kundenberatung stellt. Daher hat es für mich höchste Priorität, auch künftig ausschließlich solche Beraterinnen und Berater zu gewinnen, die sich von dieser Werteorientierung angezogen fühlen und verantwortungsbewusst damit umgehen." Plansecur erlebt nach Angaben Hausers einen "anhaltend regen Zustrom von Menschen aus dem Finanzsektor, die ohne einschnürende Produkt- oder Absatzvorgaben beraten möchten und sich nach Werteorientierung im beruflichen Alltag sowie einem guten Miteinander im Team sehnen".Digitalisierung hilft dem Menschen, aber ersetzt ihn nichtBei der Digitalisierung setzt Plansecur auf eine Berater-zentrierte Strategie. "Wir wollen die Vorteile der Digitalisierung immer stärker nutzen, aber niemals so, dass sie den Menschen ersetzt", erklärt Heiko Hauser die Digitalisierungsstrategie seines Unternehmens. So will Plansecur künftig die Präsenz in den sozialen Netzwerken deutlich ausbauen, "aber nicht mit Robo-Advisern, sondern mit Beraterinnen und Beratern, die dort Kontakte knüpfen, Faktenwissen vermitteln und auf mögliche Beratungsthemen hinweisen".Heiko Hauser stellt klar: "Natürlich gibt es Standardprodukte wie beispielsweise eine Kfz-Versicherung, die online abgewickelt werden kann, weil praktisch kein Beratungsbedarf besteht. Aber bei der Finanzplanung für ein ganzes Leben werden viele Menschen auch künftig lieber mit einem Menschen sprechen wollen als sich einem Robo-Adviser anzuvertrauen. Darauf setzen wir."Der Plansecur-Geschäftsführer gibt ein Beispiel: "Wir haben Kunden, die Abschlüsse tätigen, von denen ihre Enkelkinder profitieren sollen, wenn diese 100 Jahre oder älter werden. Solche langfristigen und persönlichen Angelegenheiten wollen sie mit einer Person ihres Vertrauens persönlich besprechen und nicht über das Internet abwickeln."Heiko Hauser ist sich sicher: "Es wird auch künftig sehr viele Menschen geben, die ihre Altersvorsorge mit biometrischen Risiken wie Berufsunfähigkeit und Pflegevorsorge für sich und für ihre Angehörigen, ihre private Krankenvollversicherung und ihre Immobilienfinanzierung mit diversen Gestaltungsmöglichkeiten lieber vertrauensvoll mit einem Menschen besprechen wollen als sich durch einen Computerscreen oder eine App durchzuklicken. Und genau darauf liegt der Fokus von Plansecur. Dieser Wunsch besteht bei unseren Kunden ebenso in der Vermögensanlage und in allen Facetten der Kapitalanlage."Bei neuen Entwicklungen am Horizont wie bspw. Open Finance befindet sich Plansecur mit den handelnden Akteuren im Gespräch und stellt frühzeitig die Weichen, um sich für Veränderungen gut aufzustellen. Heiko Hauser blickt in die Zukunft: "In fünf oder zehn Jahren wird möglicherweise jedermann alle seine Finanzdaten auf seinem Smartphone zentral verwalten. Die Frage ist, wem man diese digitale Finanzübersicht zeigt und mit wem man sie bespricht. Und genau da sehen wir unsere Beraterinnen und Berater mit ihrem langjährigen Kundenverhältnis als erste Ansprechpartner."Faire Provisionsmodelle für die FinanzberatungAls ein "Sorgenkind der Branche" stuft Heiko Hauser die immer stärkere Regulierung ein. "Die Finanzberatung ist heute schon viel transparenter als bspw. der Einzelhandel, sagt der Plansecur-Geschäftsführer. Er verdeutlich beispielhaft: "Wenn man Lebensmittel oder Kleidung kauft, steht auch nicht auf der Quittung, wieviel der Händler daran verdient. Doch genau das ist bei der Finanzberatung der Fall." Hauser stellt klar: "Wir begrüßen Transparenz, aber das damit verbundene Maß an Bürokratie stellt eine erhebliche Bürde dar. Eine weitere Bürokratisierung der Finanzberatung ist nicht nur überflüssig, sondern hätte auch zur Folge, dass es für die Menschen immer schwieriger würde, sich der Hilfe professioneller Finanzberatung zu bedienen - und das in einer Zeit, in der die private Altersvorsorge essenziell wird, um nicht in Altersarmut zu enden."Der Plansecur-Geschäftsführer fordert, dass die Finanzberatung auch künftig für jedermann erschwinglich sein muss, "um eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung zu gewährleisten." Er appelliert an die Politik und die Branche: "Aktuell wird immer wieder ein Provisionsverbot gefordert. Das Ergebnis eines solchen Verbots könnte sehr unsozial sein, weil sich anschließend nur diejenigen eine Finanzberatung gegen Honorar leisten könnten und würden, die über die notwendigen liquiden Mittel verfügen. Andere wären gezwungen zu maschinell angebotenen Standardlösungen mit dem großen Risiko, hierbei mangels Kenntnissen von Alternativen ein nicht bedarfsgerechtes Produkt abzuschließen. Der Schaden aus dieser Situation wäre erst zeitverzögert erkennbar - und möglicherweise dann nicht mehr zu reparieren."Beim Generationenwechsel auf gutem WegBeim Generationenwechsel sieht Heiko Hauser sein Unternehmen "in doppelter Hinsicht auf gutem Wege". Er legt dar: "Zum ersten erleben wir sowohl bei der Kundschaft als auch bei der Beraterschaft, wie sich deren erwachsene Kinder für Plansecur entscheiden - aufgrund der guten Erfahrungen von Seiten der Eltern. Zum zweiten gewinnen wir über die sozialen Medien die Aufmerksamkeit vor allem junger Menschen, sowohl auf der Kunden- als auch auf der Beratungsseite."Geschäftsführer Heiko Hauser steht selbst exemplarisch für einen gelungenen Generationenwechsel. Zum 1. Oktober 2022 in die Geschäftsführung von Plansecur eingetreten, zieht er nach rund einem Jahr persönliche Bilanz: "Die Sinnhaftigkeit der Arbeit bei Plansecur spüre ich jeden Tag. Mit einem offenen und inspirierenden Teamgeist sorgen wir dafür, dass Menschen eine für sie maßgeschneiderte Finanzplanung für ihr Leben erhalten. Das ist etwas ganz anderes als dieses oder jenes Finanzprodukt anzubieten. Dies verbunden mit der Ausrichtung an klaren ethischen Werten weiß ich ebenso zu schätzen wie unsere Beraterinnen und Berater."Ausgewogene Balance zwischen Frauen und MännernEinen weiteren Schwerpunkt will Heiko Hauser auf die Ansprache weiblicher Zielgruppen auf der Beratungsseite legen. Er sagt: "Die Finanzberatung ist eine überwiegend männliche Domäne. Wir streben eine deutlich ausgewogenere Balance an und entwickeln momentan spezifische Angebote dafür." Als typisches Beispiel nennt er junge Mütter, die in Teilzeit als Beraterinnen tätig sein wollen: "Wir flexibilisieren derzeit unsere Ausbildungsprogramme, um diesen und weiteren Zielgruppen zu helfen, den Weg zu Plansecur zu finden."Für Neueinsteiger hat Plansecur ein spezielles Kundenübertragungsmodell entwickelt, das dafür sorgt, dass neue Beraterinnen und Berater von Anfang an auf bestehenden Kundenverbindungen aufsetzen können. "Zudem sind alle Beratenden Teil einer großen Gemeinschaft an Selbstständigen, die sich untereinander helfen und bei der jeder Kundenfall anonym mit anderen Beratenden im Team besprochen wird. Dadurch wird man auf der Beraterseite niemals allein gelassen und die Kundschaft profitiert von der geballten Kompetenz und Erfahrung", erklärt der Plansecur-Geschäftsführer.Heiko Hauser wirbt für den Einstieg in die selbstständige Finanzberatung bei Plansecur als Partner: "Die Kombination aus Freiheit ohne Produkt- oder Absatzvorgaben und dem Arbeiten im Team spricht ebenso für Plansecur wie die Möglichkeit, zum Gesellschafter aufzusteigen und damit die Geschicke des Unternehmens mitzubestimmen."Plansecur ist eine konzernunabhängige Unternehmensgruppe für Finanzplanung und Vermittlung, die Wert auf hohe ethische Grundsätze legt. Die Gruppe gehört mehrheitlich ihren Beratern, die am Unternehmen beteiligt sind; daher unterliegen sie keinen Absatz- oder Provisionsvorgaben. Kundenberatungen erfolgen über den Einzelberater hinaus anonymisiert in einem Expertenteam, um höchste Beratungsqualität zu gewährleisten. Plansecur hat das "Vordenker Forum" ins Leben gerufen, das Menschen auszeichnet, die maßgeblich an der Zukunft unserer Gesellschaft mitwirken. Preisträger sind Norbert Walter (2008), Bischof Wolfgang Huber (2009), Paul Kirchhof (2011), Jean-Claude Juncker (2014), Nicola Leibinger-Kammüller (2015), Frank-Jürgen Weise (2016), der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Situation ("Wirtschaftsweisen", 2018) und Bassam Tibi (2019). Preisträger des Jahres 2022 war der Tech-Pionier Sebastian Thrun, den die Welt als "deutschen Star im Silicon Valley" bezeichnet. 