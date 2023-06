Heiko Eich ist neuer CDO der evocenta GmbH

Gelsenkirchen / Düsseldorf (ots) -Heiko Eich ist neuer Chief Digital Officer (CDO) der evocenta GmbH. In dieser Funktion verantwortet er den gesamten Bereich Intelligent Automation des Unternehmens. Der 52-jährige Diplom-Ökonom bringt umfangreiche Fachexpertise in den Bereichen KI, Data Science und Operations sowie profunde Erfahrungen bei der Implementierung von Künstlicher Intelligenz in Geschäftsprozesse und Change Management mit."Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit Heiko Eich einen ausgewiesenen Experten mit dem Spezialgebiet "Angewandte Künstliche Intelligenz" für die evocenta gewinnen konnten und sind überzeugt davon, dass er unsere Plattform EMMA® zur KI-gestützten Automatisierung von Prozessen im Service Center wirkungsvoll vorantreiben wird", so Uwe Kamann, Geschäftsführer der evocenta GmbH."Bei der evocenta ist das strategische Zusammenspiel von analytische KI-Modellen, Prozess-Integration und Implementierungs-Management besonders reizvoll. Wie integrieren wir unsere KI-Modelle effizienzsteigernd in die Ablaufprozesse unserer Kunden und wie können wir von Anfang an sicherstellen, dass Mensch und KI bestmöglich zusammenarbeiten? Dieser gesamtheitliche Blick auf KI-Anwendung und die Möglichkeit, Strategie und Ausrichtung eines technologiegetriebenen, jungen Unternehmens mitgestalten zu können, machen meine Aufgabe so ausgesprochen spannend", ergänzte Heiko Eich.Zuletzt hat Heiko Eich als Head of Applied AI bei INVIGORS den Bereich "Angewandte Künstliche Intelligenz" verantwortet. Er war u.a. Gastdozent zu dem Thema "Angewandte KI in Unternehmen: AI-Modelle, Prozesse, Implementierung" an der Universität von St. Gallen und ist ein begehrter Vortragsredner bei internationalen Kongressen. Sein Wirtschaftsstudium hat er als Diplom-Ökonom an der Bergischen Universität Wuppertal abgeschlossen sowie 2017 einen Abschluss als "Chartered Financial Data Scientist" des DVFA erlangt.Über die evocenta GmbH:Die evocenta ist ein technologiegetriebener Service-Dienstleister für branchenunabhängige und fachbereichsübergreifende Geschäftsprozesse. Sie betreibt eigene Service-Center und bietet intelligente Dienstleistungen mit höchster Automatisierung auf Basis ihrer eigenentwickelten KI-Plattform EMMA® für alle Branchen und Geschäftsbereiche an. Zudem berät evocenta ihre Kunden bei der erfolgreichen Transformation ihrer digitalen Prozesse.Pressekontakt:presse@evocenta.comOriginal-Content von: evocenta GmbH, übermittelt durch news aktuell