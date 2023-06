Heidrick & Struggles beruft John Berisford in den Vorstand

Chicago (ots/PRNewswire) -CHICAGO, 22. Juni 2023 /PRNewswire/-- Heidrick & Struggles International, Inc. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3899737-1&h=4153206171&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3899737-1%26h%3D3346064662%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252Fen%26a%3DHeidrick%2B%2526%2BStruggles%2BInternational%252C%2BInc.&a=Heidrick+%26+Struggles+International%2C+Inc.) (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von internationaler Führungsberatung und bedarfsorientierten Personallösungen, gab heute die Ernennung von John Berisford zum unabhängigen Direktor und Mitglied des Personal- and Vergütungsausschuss des Vorstands bekannt. Mit der Ernennung von Berisford wird der Vorstand aus acht Direktoren bestehen, von denen sieben unabhängig sind.„Wir freuen uns, dass John – ein anerkannter Unternehmensstratege, Innovator mit ausgeprägtem Fachwissen in den Bereichen Daten und Analysen und eine HR-Führungskraft, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt – unserem Vorstand beitreten wird", sagte Krishnan Rajagopalan, Präsident und CEO von Heidrick & Struggles. „Wir wissen, dass seine Stimme, sein Weitblick und seine Erfahrung als transformative Unternehmens- und HR-Führungspersönlichkeit uns bei der weiteren Diversifizierung unseres Geschäfts und der Innovation für die Zukunft gute Dienste leisten werden."Berisford kommentierte: „Ich fühle mich geehrt, dem Vorstand von Heidrick & Struggles beizutreten, einem wirklich globalen, einflussreichen Marktführer im Bereich der Akquisition von Führungskräften und der Beratungsdienste für Führungskräfte. Heidrick & Struggles hat einen positiven Einfluss auf Führung, Teams und Organisationen aller Branchen und Größen auf der ganzen Welt, und ich freue mich darauf, die nächste Phase des Wachstums und der Diversifizierung des Unternehmens zu unterstützen."Zuletzt war Berisford Präsident von S&P Global Ratings und verantwortlich für alle Aspekte des Unternehmens, einschließlich der kommerziellen, analytischen, Kontroll- und Betriebsfunktionen. Davor war er als Executive Vice President of Human Resources bei S&P Global tätig und war maßgeblich an der Erstellung und Umsetzung des Wachstumsplans des Unternehmens beteiligt, der nach dem Verkauf von McGraw-Hill Education zur Gründung von S&P Global führte. Berisford war eine der treibenden Kräfte bei der Entwicklung von S&P Global von einem etablierten Medienkonzern zu einem führenden Informationsdienstleister mit branchenführenden Daten- und Analysen.Bevor er zu S&P Global kam, war Berisford 22 Jahre bei PepsiCo tätig, wo er eine Reihe wichtiger globaler Initiativen und Transformationen leitete, darunter die Integration der unabhängigen Pepsi Bottling Group in die allgemeine Unternehmensstruktur von PepsiCo, und er übernahm nach dem Börsengang der Pepsi Bottling Group die Funktion als Chief Human Resources Officer.Informationen zu Heidrick & StrugglesHeidrick & Struggles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3899737-1&h=2475194736&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3899737-1%26h%3D223396697%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252Fen%26a%3DHeidrick%2B%2526%2BStruggles&a=Heidrick+%26+Struggles) (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter von internationaler Führungsberatung und bedarfsorientierten Personallösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung bedient. In unserer Rolle als vertrauenswürdiger Berater für Führungskräfte arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen, um zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen zu entwickeln. Dabei bündeln wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Executive Search, Diversität und Inklusion, Führungsbeurteilung und -entwicklung, Organisation und Team-Akzeleration, Kulturgestaltung und unabhängige bedarfsorientierte Talentlösungen. Heidrick & Struggles leistet seit mehr als 65 Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet der Suche nach Führungskräften. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen, die unseren Kunden helfen, die Welt zu verändern, „one leadership team at a time".®www.heidrick.comMedienkontakt:Bianca WilsonDirector, Public Relations, AmericasHeidrick & Struggles bwilson@heidrick.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2108692/Heidrick_and_Struggles_John_Berisford_Headshot.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/heidrick--struggles-beruft-john-berisford-in-den-vorstand-301858352.htmlOriginal-Content von: Heidrick & Struggles International, Inc., übermittelt durch news aktuell