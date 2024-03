München (ots) -Die internationale Personalberatung Heidrick & Struggles analysiert seit 2011 regelmäßig weltweit die Lebensläufe von CEOs im Rahmen der Studie "Route to the Top". In diesem Jahr wirft Heidrick & Struggles einen tieferen Blick hinter die Kulissen der Karrieren von Vorstandsvorsitzenden. Neben statistischen Erkenntnissen zu den Lebensläufen wird die Frage beantwortet, welche zeitgemäßen Eigenschaften jene Frauen und Männer besitzen müssen, die an der Spitze der größten börsennotierten Unternehmen der Welt stehen.Die diesjährige Analyse von Heidrick & Struggles (NASDAQ: HSII) umfasst die 1.221 Vorstandsvorsitzenden global führender börsennotierter Unternehmen in 27 Ländern. Ein besonderes Augenmerk richtet sich dabei auf die persönlichen Eigenschaften und Entwicklungen jener Riege von Topmanagern, die in einer angespannten Weltlage an der Spitze ihrer Organisationen stehen.Dr. Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles und Mitglied der weltweiten CEO & Board Practice, erläutert: "Neben der traditionell quantitativen Analyse im Rahmen von "Route to the Top" haben wir uns in der aktuellen Studie intensiv der Frage gewidmet, welche Eigenschaften und Fähigkeiten in unserer modernen, von Unsicherheit geprägten Welt Topmanagerinnen und -manager dazu befähigen, auf CEO-Positionen berufen zu werden und dann erfolgreiche Unternehmenslenker zu sein."Es sind vier Trends, die Heidrick & Struggles dabei herausarbeitet:EigenmotivationFrüher haben CEO-Kandidaten Aufsichtsgremien häufig mit ihrem großen Willen überzeugt, das Ruder des Schiffes übernehmen zu wollen. Dieser Archetyp fiel durch seine Leistungsbereitschaft auf, er stach hervor. Dr. Nicolas von Rosty sagt: "Wir sehen, dass heute die effektivsten CEOs jene sind, die ihre Rolle nicht mit Macht angestrebt haben. Der moderne Typ des Vorstandsvorsitzenden ist seit seiner ersten beruflichen Station von seiner Arbeit selbst motiviert. Er liebt, was er tut, und er tut, was er liebt. Und so wird er auch wahrgenommen." Damit ist nicht gemeint, dass die heutigen Spitzenmanager großer Unternehmen nicht ehrgeizig wären und Führung nicht auch wollten. In einer Geschäftswelt jedoch, in der Mitarbeiter, Kunden, Investoren und eine breite Öffentlichkeit immer mehr Einfluss einfordern und hierarchische Strukturen in Frage gestellt werden, ist ein Selbstverständnis als Dienstleister für CEOs ein zunehmend möglicher Weg, ihren Beitrag zum Unternehmenserfolg zu steigern.Charakter während des Prozesses der CEO-NachfolgeErfolgreiche CEOs verfügen über einen standfesten Charakter. Kontrollgremien beobachten sehr genau, wie sich potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten im Prozess der CEO-Nachfolge verhalten. Es lassen sich zwei grundsätzliche Typen dabei unterscheiden, so Dr. Nicolas von Rosty: "Zum einen der "Held", zum anderen der "Wegweiser". In dem aktuellen Umfeld sind die effektivsten CEOs jene, die erkennen, dass sie keine Helden sein sollten, aber immer voranschreiten müssen. Sie wissen, dass sie einem größeren Ganzen, nicht aber sich selbst, verpflichtet sind." Letztere besitzen ein Wertegerüst, das sie dabei navigiert, was das Beste für das Unternehmen ist. Sie vertrauen auf ihre Teams, dem Weg zu folgen. Die besten Kandidaten ändern ihr Auftreten während des Nachfolgeprozesses nicht. Sie diskutieren mit dem Aufsichtsrat sehr offen über ihre Auffassungen und auch über ihre möglichen Schwächen.Von CEOs wird immer mehr erwartet. Ihr Charakter ist eine kritische Größe, die während des Auswahlprozesses unter dem Mikroskop beobachtet wird.Lernen zu führenBei der immer komplexeren Rolle des modernen CEO ist Macht als Instrument der Durchsetzung weitgehend nutzlos. Solange ein Unternehmen nicht aufgrund einer schweren Krise einen Turnaround benötigt, erfordert die CEO-Aufgabe den behutsamen Stil eines Diplomaten. Jene Führungskräfte, die glauben, als Vorstandsvorsitzende auf dem Höhepunkt ihrer Macht angekommen zu sein, sind tatsächlich weniger vorbereitet auf diese Position als Manager, die gelernt haben zuzuhören, mit Offenheit ans Werk zugehen und unter sich ständig verändernden Umständen mit Lenkung und Coaching zu agieren. Dr. Nicolas von Rosty führt aus: "In der modernen Geschäftswelt sind die Erwartungen an einen CEO multidimensional und jedes Jahr umfassender. Als Chefs-für-alles leben Vorstandsvorsitzende in einem fast ständigen Nebel. Der einzige Weg hindurch führt über ein höchstes Maß an Zuhören, Lernen und die Courage, Entscheidungen zu treffen."Führen über Grenzen hinwegÜber allem steht derzeit für jene, die sich auf ihrer Reise an der Spitze von Unternehmen befinden, die Fähigkeit, über Grenzen hinweg zu führen, die uns teilen. Damit sind nicht lediglich geografische Grenzen gemeint, sondern auch die unterschiedlichen Hintergründe und Einstellungen von Mitarbeitern, Kunden und Eigentümern. Diese können sich über Geschäftseinheiten und Funktionen innerhalb einer Organisation erstrecken, aber auch außerhalb über Sektoren, Wettbewerber und geopolitische Einflussbereiche. Unberücksichtigt können diese trennenden Elemente Kultur, Zweck und Leistung eines Unternehmens beschädigen. Unsere Studie zeigt, so Dr. Nicolas von Rosty, "dass die besten CEOs sich auch über die hartnäckigsten Grenzen hinweg engagieren. 