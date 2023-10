Heidrick & Struggles Stellt Executive Search Principal in Europa ein

London (ots/PRNewswire) -Heidrick & Struggles (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3996250-1&h=2865692903&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3996250-1%26h%3D1791668277%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3938300-1%2526h%253D2453772025%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.heidrick.com%25252F%2526a%253DHeidrick%252B%252526%252BStruggles%26a%3DHeidrick%2B%2526%2BStruggles&a=Heidrick+%26+Struggles) (Nasdaq: HSII), ein führender Anbieter von globaler Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, nahm im September 2023 einen Berater in sein Executive Search-Geschäft in Europa auf.Jonas Pollex (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3996250-1&h=459476683&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3996250-1%26h%3D2276376439%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.heidrick.com%252Fen%252Fpeople%252Fp%252Fjonas_pollex%26a%3DJonas%2BPollex&a=Jonas+Pollex) ist jetzt bei Heidrick & Struggles als Principal in der Münchner Niederlassung tätig. Als Mitglied der Industrial Practice, bringt er umfassende Erfahrung in den Bereichen Unternehmensstrategie, Leistungsverbesserung und Umstrukturierungen im größeren Maßstab mit und arbeitet mit dem Top-Management seiner Kunden in Deutschland, Europa und den USA zusammen. Zuvor war er für eine globale Unternehmensberatung in zahlreichen Branchen, wie beispielsweise in der Technologie, Fertigung, Private Equity, sowie der Finanzdienstleistungen tätig.„Da Unternehmen mit einem sich schnell entwickelnden wirtschaftlichen und regulatorischen Umfeld konfrontiert sind, suchen Kunden nach hochgradig wirksamen Lösungen zum Erreichen ihrer strategischen Geschäftsziele", so Claire Skinner, regionale Führungskraft für Europa und Afrika. „Mit seiner umfangreichen Erfahrung als erfahrener strategischer Berater, wird Jonas Pollex mit seinen Kunden zusammenarbeiten und diese bei der Erreichung von Klimaschutzzielen, der Senkung von Energiekosten, der Einhaltung von Vorschriften und Verbesserungen des Markenimages zu unterstützen".Informationen zu Heidrick & Struggles Heidrick & Struggles (Nasdaq: HSII) ist ein führender Anbieter in der globalen Führungsberatung und On-Demand-Talentlösungen, der den Bedarf der weltweit führenden Unternehmen an Führungskräften und Beratung deckt. In unserer Rolle als zuverlässige Führungsberater, arbeiten wir mit unseren Kunden zusammen und entwickeln so zukunftsfähige Führungskräfte und Organisationen. Dabei bringen wir unsere Dienstleistungen und Angebote in den Bereichen Führungskräftesuche, Diversität und Integration, Bewertung und Entwicklung von Führungskräften, Organisation und Teamentwicklung, Kulturgestaltung und bedarfsgerechte, unabhängige Talentlösungen zusammen. Heidrick & Struggles bereitet vor mehr als 70 Jahren den Weg in dem Bereich der Personalberatung. Heute bietet das Unternehmen integrierte Talent- und Humankapitallösungen an, die unseren Kunden dabei helfen, die Welt zu verändern, One Leadership Team at a Time ® www.heidrick.comHeidrick & Struggles Ansprechpartner für Medien: Chiara Pierdomenico+44 20 7075 4236cpierdomenico@heidrick.comView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/heidrick--struggles-stellt-executive-search-principal-in-europa-ein-301956782.htmlOriginal-Content von: Heidrick & Struggles International, Inc., übermittelt durch news aktuell