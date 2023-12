Heidrick, Struggles Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

In den letzten Wochen konnte bei Heidrick & Struggles eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies basiert auf einer Analyse der sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält Heidrick & Struggles für diese Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Heidrick & Struggles-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 26,81 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 29,24 USD liegt somit deutlich darüber (+9,06 Prozent Unterschied), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (26,51 USD), so liegt auch hier der letzte Schlusskurs darüber (+10,3 Prozent Abweichung). Somit erhält die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Heidrick & Struggles-Aktie für die einfache Charttechnik also mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen, dass in den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen für Heidrick & Struggles vorliegen, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 40 USD, was einem Potenzial von 36,8 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Heidrick & Struggles-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren. Die Anlegerstimmung erhält daher eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis unserer Stimmungsanalyse. Insgesamt wird Heidrick & Struggles von der Redaktion daher auch für die Anlegerstimmung mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.