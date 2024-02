Heidrick, Struggles Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs von Heidrick & Struggles hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor schlecht entwickelt. Die Rendite liegt bei -1,73 Prozent, was mehr als 246 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine mittlere Rendite von -3,88 Prozent aufweist, schneidet Heidrick & Struggles mit einer Rendite von 2,14 Prozent besser ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Heidrick & Struggles bei 2,1 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Professionelle Dienstleistungen" hat eine Dividendenrendite von 5,2 Prozent, was zu einer Differenz von -3,1 Prozent zur Heidrick & Struggles-Aktie führt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Heidrick & Struggles liegt bei 57,83, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 42 und deutet ebenfalls auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Heidrick & Struggles 1 Analystenbewertung, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurde. Aufgrund einer Kursprognose von 40 USD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 38,7 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Heidrick & Struggles für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.