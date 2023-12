Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse von Heidelberger Druckmaschinen zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,43 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,146 EUR liegt, was eine Abweichung von -19,86 Prozent bedeutet. Auf dieser Grundlage erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,2 EUR, was einer Abweichung von -4,5 Prozent entspricht, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Heidelberger Druckmaschinen mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industrie- und Maschinenbereich hat Heidelberger Druckmaschinen im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,14 Prozent erzielt, was 16,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Maschinen" beträgt 4,94 Prozent, wobei Heidelberger Druckmaschinen aktuell 18,08 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Heidelberger Druckmaschinen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung ist hingegen positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings wurden auch 3 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Empfehlung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt daher eine "Gut"-Einstufung.

