Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen eine Performance von -16,06 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 8,22 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -24,27 Prozent für Heidelberger Druckmaschinen bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 7,01 Prozent im letzten Jahr, wobei Heidelberger Druckmaschinen 23,06 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7-Wert beträgt 82,61, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 60,04 zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hier zeigt sich, dass Heidelberger Druckmaschinen mit einem Wert von 4,56 deutlich günstiger als das Branchenmittel ist und daher unterbewertet wird. Das Branchen-KGV liegt bei 31,46, was einen Abstand von 86 Prozent zur Folge hat. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Heidelberger Druckmaschinen 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird Heidelberger Druckmaschinen von den Analysten als "Neutral" bewertet.

