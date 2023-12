Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Heidelberger Druckmaschinen hat eine negative Dividendenpolitik, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 0, was einer Differenz von -3,18 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Maschinen" entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für Heidelberger Druckmaschinen liegt bei 43,8, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 59,31, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Heidelberger Druckmaschinen bei 1,42 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,208 EUR erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,93 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 1,2 EUR, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz eine schwache Aktivität und kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung. Daher erhält Heidelberger Druckmaschinen für diese Faktoren die Einschätzung "Schlecht" und insgesamt einen "Schlecht"-Wert.

