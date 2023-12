Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Was geht denn hier ab?

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie steht derzeit im Fokus der technischen und fundamentalen Analyse. Laut dem Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt der aktuelle Wert bei 1,44 EUR. Der letzte Schlusskurs von 1,163 EUR weicht somit um -19,24 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,2 EUR), so liegt der letzte Schlusskurs nah am gleitenden Durchschnitt (-3,08 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In fundamentaler Hinsicht hat die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Maschinen" (KGV von 31,27) unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 87,05 Punkte, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,51, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Heidelberger Druckmaschinen im Vergleich zur Branche eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,27 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer niedrigeren Einstufung und wird als "Schlecht" bewertet.

