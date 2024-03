Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Der Aktienkurs von Heidelberger Druckmaschinen hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -42,25 Prozent erzielt, was mehr als 50 Prozent unter dem Durchschnitt der "Industrie"-Branche liegt. Im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 10,66 Prozent verzeichnet, liegt Heidelberger Druckmaschinen mit 52,91 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Heidelberger Druckmaschinen derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,96 Prozent zum Branchendurchschnitt bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Heidelberger Druckmaschinen liegt bei 4,49, was deutlich unter dem Durchschnitt der Branche "Maschinen" von 43 liegt. Aufgrund des niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Heidelberger Druckmaschinen in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Zudem wird deutlich mehr über das Unternehmen diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.