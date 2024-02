Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1,33 EUR verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,986 EUR, was einem Unterschied von -25,86 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,15 EUR liegt mit einem Unterschied von -14,26 Prozent unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Maschinen) wird die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,1 wird ein Abstand von 87 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,82 verzeichnet, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie mit einer Rendite von -32,34 Prozent eine deutlich schlechtere Entwicklung als der Branchendurchschnitt (-3,46 Prozent). Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Was die Dividendenpolitik betrifft, schüttet Heidelberger Druckmaschinen niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen, mit einem Unterschied von 3,11 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,11 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".