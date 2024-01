Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Dividendenpolitik von Heidelberger Druckmaschinen wird von Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei 0 liegt, was einer negativen Differenz von -3,17 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Heidelberger Druckmaschinen in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -22,67 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Maschinen-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum Industrie-Sektor liegt die Rendite der Aktie 21,69 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Eine fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Heidelberger Druckmaschinen nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt, da das KGV mit 4,56 insgesamt 86 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv, was sich in den Diskussionen der letzten Wochen widerspiegelt. Trotzdem zeigt die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien auch ein Schlecht-Signal, was zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung von "Gut" führt.

