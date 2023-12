Heidelberger Druckmaschinen Aktie: Bloß aufpassen!

Der Aktienkurs von Heidelberger Druckmaschinen verzeichnete im vergangenen Jahr eine negative Rendite von -13,14 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem gleichen Industriesektor lag die Rendite damit um 15,65 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,51 Prozent. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Maschinenbranche beträgt im Mittel 3,42 Prozent, wobei Heidelberger Druckmaschinen aktuell um 16,56 Prozent hinter diesem Wert zurückliegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Heidelberger Druckmaschinen eine Rendite von 0 Prozent auf, was 3,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Maschinen" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 3 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Heidelberger Druckmaschinen ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings ergab die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien 2 "Schlecht"-Signale und 0 "Gut"-Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie unter dem längerfristigen 200-Tages-Durchschnitt von 1,45 EUR liegt, was einer Abweichung von 17,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt von 1,2 EUR, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

