Heidelberger Druckmaschinen AG: CFO Marcus Wassenberg der Quartalsbericht

Die Börsen Radio Network AG hat in einem Interview mit dem CFO der Heidelberger Druckmaschinen AG gesprochen. Dabei hat CFO Marcus Wassenberg einen detaillierteren Einblick in das 1. Quartal 2022/23 und die außergewöhnliche Umsatzsteigerung gegeben. Marcus Wassenberg: Mein Name ist Marcus Wassenberg. Ich bin der Finanzvorstand von Heidelberger Druckmaschinen AG. Peter Heinrich: Sie haben aktuell eines der besten Quartale. Heute… Hier weiterlesen